Palju on kõneldud kartulist kui juurviljast, millega liialdamisel on oht kaalus juurde võtta. Seda tänu suhteliselt suurele süsivesikute- ning tärklisesisaldusele. Kas asi ka päriselt nii hull on, uuris Maitsemeel äsjailmunud raamatu «Tervlislik toitumine» autoritelt.