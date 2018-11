Toiduliit tähistab juubelit

Toiduliidu missiooniks on toetada ja edendada Eesti toiduainetööstust ja majandust ning aidata kaasa liikmeid toetava soodsa ja sobiva tasakaalustatud eetilise ärikeskkonna kujundamisele.

Tänaseks pea 13 aastat, alates 2005. aastast liitu juhtinud Sirje Potisepp tõdes, et Toiduliit on muutunud ajas aina tugevamaks tööstusharu huve esindavaks organisatsiooniks, olles ühtaegu arvestatav partner nii avalikule sektorile, rahvusvahelistele organisatsioonidele kui ka teistele asutustele.

«Mul on väga hea meel, et tänaseks on meie liikmeskond kasvanud laiapõhjaliseks ning läbi suure töö on saavutatud olulisi Eesti toidutööstuse arengut toetavaid ja edendavaid tulemusi. Juhina on see eeldanud minult suurt vastutust, kuid seda enam võin sektori heast käekäigust täna rõõmu tunda. Soovin tänada Toiduliidu meeskonda, meie liikmeid ja koostööpartnereid, tänu kellele püsib liit tugevana,» kõneles Potisepp.

Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Toiduliit ära teinud suure töö, et toidutööstust tavainimesele lähemale tuua. «Eesti toidutootjad suudavad tarbijale pakkuda väga rikkalikku kodumaiste toodete valikut ning endiselt eelistab Eesti tarbija kodumaiseid tooteid ‒ see on suur tunnustus kogu toidusektori ettevõtetele.»

«Maaeluministeeriumil on olnud hea meel teha Toiduliiduga pikaajalist koostööd toidusektori arendamisel. Ühise algatusena oleme käivitanud avatud toidutööstuste nädala traditsiooni, mis on andnud paljudele inimestele võimaluse piiluda toidutööstuste köögipoolele,» lisas maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Täna kuulub Eesti Toiduainetööstuse Liitu kokku 65 liiget – 62 ettevõtet ja 3 erialaliitu. MTA andmetel maksavad Toiduliidu liikmed 97% toidusektori käibemaksust, annavad tööd tuhandetele inimestele ja ekspordivad Eesti toiduaineid üle maailma.

«Eesti Parim Toiduaine» - konkurss aastast 1993

Liidu olulisemateks tegevusteks on alates 1993. aastast «Eesti Parim Toiduaine» tootekonkursi korraldamine, 2009. aastast läbi viidava «Soeta eestimaist, toeta eestimaist» kampaania rakendamine, toidutööstuse südamega tegija valimine, iga-aastase toiduainetööstuse aastakonverentsi ja tasakaalustatud toitumise konverentsi korraldamine, koostöö konverentsi organiseerimine koostöös Kaupmeeste Liiduga, avatud toidutööstuste nädala läbiviimine koos Maaeluministeeriumiga, Eesti toidu kuu tegevustes osalemine jpm.

Lisaks on Toiduliit üheks tarneahela Eesti heade tavade eneseregulatsiooni algatajaks ja allkirjastajaks. Pikaajalise toiduohutusprogrammi raames on korraldatud teabepäevi ja töötatud välja olulisi materjale sektorile, aidatakse kaasa eksporti toetavate ürituste organiseerimisele, ollakse partner erinevates ministeeriumites, arvukates töörühmades ja ekspertkogudes, tehakse teavitustööd sektori jaoks olulistel teemadel ning PRIA turuarendustoetuste raames viiakse läbi muid erilaadseid projekte.

Eesti Toiduainetööstuse Liit asutati 3. novembril 1993. aastal, mil riigiettevõtte «Liviko» saali kogunes 22 toiduainetööstuse ettevõtete esindajat. Toiduliidu asutamiskoosoleku protokollile kirjutasid alla Tallinna Parfümeeria ja Toidurasvade Kombinaat, RAS Säilis, Eesti Kartulitöötlejate Ühistu, OÜ Areto, AS Eesti Tubakas, RAS Kalev, RAS Tartu Pärmitööstus, RE Liviko, AS Saku Linnas, Assotsiatsioon ASTO, AS Tallinna Karastusjoogid, ÜE Estkompexim, AS Paulig Baltic, Fazer Eesti AS, Eesti Piimaliit ja ÜE Saku Õlletehas.