Toidublogija ja -ajakirjanik Silja Luide: sügistalvisel ajal on D-vitamiinil kriitiline kaal

Kui ilmad muutuvad pilkaselt pimedaks ja jahedaks ning päike end enam niisama naljalt ei ilmuta, võib kergesti juhtuda, et me lihtsalt ei saa enam piisavalt D-vitamiini. Toidublogija ja -ajakirjaniku Silja Luide sõnul on siis võimalusi vaid kaks: süüa ohtralt D-vitamiinirikast toitu ning tarvitada lisaks D-vitamiini.