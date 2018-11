Võrus peetakse saabuval nädalavahetusel UMA MEKK IX Suurlaata

UMA MEKK on peatselt 10-aastaseks saav Vana-Võromaa toidukaubamärk, mis esindab ligi 80 väiketootjat ja 250 toodet Lõuna-Eestist.

«Märk antakse tunnustuse ja kvaliteedi näitajana tublidele toidutootjatele. Eeltingimuseks on, et toode on valmistatud vähemalt 50% kohalikust toormest, GMO-de ja ohtlike E-ainete vaba ning lähtub kohalikust meelelaadist ja toidukultuurist,» rääkis MTÜ Võrumaa Talupidajate Liidu toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch.