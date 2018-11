Maitsemeel selgitab: piimarasva ei pea enam kartma!

Üle paarikümne aasta Valio Laeva meiereis töötanud piimaekspert Elle Musta sõnul on selgelt näha, et Eesti tarbija enam piimarasva ei karda.

«Tõime möödunud aastal turule 3,8-4,2% kõikuva rasvasisaldusega Alma maapiima ja see on saanud tänaseks üheks populaarsemaks tooteks meie portfellis,» rääkis Must, kelle sõnul hindavad inimesed ennekõike maapiima ehedat nostalgilist maitset.

«Tegelikult on piimarasval aga veel terve rida häid omadusi meie tervisele,» ütles Must ja loetles tervelt kolm põhjust, miks piimarasv toidulauale kuuluma peaks.

Oluline energiaallikas

Piimarasv moodustab suure osa piimatoodete toiduenergiast ning on organismi jaoks üks kergemini omastatavaid ja tähtsamaid energiaallikaid.

«Iseäranis vajalik on piimarasv lastele ja noortele, sest kasvav organism tahab rohkem energiat. Samuti vajab arenev laps piimatoodetes leiduvaid kasulikke aineid nagu kaltsiumi, mida piimarasv organismil paremini omastada aitab,» sõnab Must.

Hoiab saledat joont

Täna on näha, et inimesed eelistavad üha enam tummisemaid piimatooteid, milles sisaldub kasulike omadustega kvaliteetne piimarasv. Ajalukku on jäänud arusaam, et kui soovid hoida saledat joont, tuleb rasvaseid toiduaineid iga hinna eest vältida.

«Piimarasv annab rohkelt energiat, täidab pikemaks ajaks kõhu ja aeglustab suhkrute imendumist vereringesse, mis kõik hoopis ennetavad ülesöömist,» avas Must.

Tervisele hea

Piimaeksperdi sõnul aitab headest omadustest pungil piimarasv ka üldiselt tervist korras hoida. «Organismil on rasvlahustuvate vitamiinide nagu A, D, E ja K imendumiseks tarvis rasva, samuti on see abiks ka mitmete teiste kasulike ainete omastamisel,» põhendas ta.