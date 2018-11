Huvitav, kus sellist juttu räägitakse? Enda teada me sellist otsust teinud pole. Hetkel oleme oma fookuse lihtsalt rohkem suunanud vahutavate veinide valmistamisele.

See aga ei välista, et me lähitulevikus uuesti tooniku ja siidritootmisele värske pilguga ei võiks peale vaadata.

Kuidas iseloomustate joogitööstuses toimunut aastal 2017 ning milliseid trende täheldate tänavu, aastal 2018? Sama küsimus väike-/mikrotootjate tasandilt?

Eeldan, et mõtlete küsimuse all aktsiisi tõstmise küsimust ja ehk natuke ka alkoholireklaamiseaduse küsimust? Nendel teemadel tuleb kaasa rääkida, uue olukorraga harjuda ja lõpp-kokkuvõttes jõuda punkti, kus kõik osapooled on enamvähem rahul. Tänasel päeval ollakse kaugel sellest.

Uus reklaamiseadus on segane, jätab liiga palju erinevatele osapooltele võimalust asju erinevalt tõlgendada. Meeletu aktsiisitõus paneb meid naabritega võrreldes ebavõrdsesse olukorda.

Nagu näha ja kuulda on, siis raha kaotavad kõik, nii tootjad kui ka riik. Pole näinud ka uuringut, mis ütleks, et rahvatervis on nüüd meeletult paranenud tänu sellele. Pigem on Läti riigi rahakott paksemaks läinud.

Kui rääkida oma või siis väiketootjate mätta otsast, siis ma ütleks, et ajad on väga huvitavad. Erinevad kitsendused ja uus turuolukord on loonud pinnase, kus leidlikumad brändid jäävad ellu ning kasvavad suuremateks ja tuntumateks.

Loovus n-ö ruulib. Vana mentaliteediga tootjad tõenäoliselt kaotavad nii turuosas kui ka brändituntuses. Näeme seda ka selgelt poelettidel.

Kodumaine Peenjoogivabrik Nudist on osanud ära tabada oma niši. Osatakse olla julge, seda nii tootenimetustes kui ka «dialoogis» klientidega. FOTO: Eliise Tikka

Meenutage kasvõi mõne aasta tagust olukorda. Suurtes poodides polnud võimalik päriselt valida väiketootjate toodangu vahel. Saadaval oli ainult massibrändide kaup ning heal juhul neli-viis üksikut väiketootjate maitset.

Täna on seis võrdsustunud. Väiketootjate valik on sisuliselt igas poes võrdväärne suurte brändide toodanguga.

Kuhu olete teel?

Oleme teel saamaks Eesti üheks esimeseks rahvusvaheliselt tuntud joogibrändiks.

Kus toodate, kui suur on teie tiim?

Toodame peamiselt Nõmmel asuvas vabrikus ning tiimi suuruseks koos abilistega (kes töötavad osalise koormusega) on ca 10 inimest.

Kui suur on tootearendustiim ja millal võiks oodata uut «Rabarbra»-t?

Tootearendustiimi kuuluvad kõik igapäevaselt Nudistis töötavad inimesed, eraldi osakonda või inimest meil selleks pole. Usaldame oma maitseid ning vajadusel kaasame sõpru/tuttavaid/joogieksperte väljastpoolt ettevõtet.

Me ise usume, et meie kaks teist vahutavat veini Princessa (tikri) ja Diana (vaarika) ongi tegelikult uued «Rabarbrad». Princessa müüs esimese proovipartii läbi sama tempoga nagu Rabarbra ning tundub, et ka Diana esimene laar saab sama kiirelt otsa. Huvi mõlema joogi osas on meeletu.

Eks aeg annab arutlust, mis saama hakkab, kui mõlema joogi täispartiid turule paiskame.

Kas mikrotootja algus on raske või üliraske? Või ei kumbagi?

Esiteks ma arvan, et Nudistist kui mikrotootjast rääkida ei saa. Meie tänased tootmis- ja müügimahud on Eesti mõistes pigem suured, kui väikesed.

Aga vastus raskuse kohta – ei kumbagi. Pigem põnev, väljakutseterohke ning hariv. Eks raskusi tuleb ka ette... kus ei tuleks?

Kas Rabarbra edu uhkeks ei ole muutnud teid?

Me oleme kindlasti uhked oma brändi, tiimi, jookide ja selle üle, et rahvale meie toimetused korda lähevad. Tahaks loota, et upsakat või nipsakat muljet me reeglina inimestele ei jäta.

Pigem püüame olla vahetud, visata siin-seal paar vimkat ning teha asju natuke teistmoodi.

On ehk midagi sellist, mida sooviksite ise jagada / kommunikeerida?

Viskaks õhku üleskutse potentsiaalsetele investoritele.

Nudist on eelmise aasta ühisrahastuse käigus välja hõigatud plaanidest kasvanud kaks korda kiiremini. Neil päevil loome aktiivselt kontakte erinevatel potentsiaalsetel eksportturgudel ning mõlgutame mõtteid uue investeerimisvooru läbiviimiseks 2019. aasta esimeses kvartalis.