Saskia Alusalu soovitab: hakklihaga täidetud bataadid

«Vürtsikad maitsed, küüslauk ja tšilli – need on mulle alati väga meeltmööda. Kui selle juurde lisada veel mu üks viimase aja lemmikuid – bataat – siis pole sellele roale vastast,» avaldas Alusalu, kes soovitab õhtusöögi koostisosi valides pidada silmas ka liha koostist.

«Kõiki tüüpi lihasid võib süüa. See, et sealiha teeb paksuks, on täielik müüt. Et seda müüti murda, tasuks vaadata aeg-ajalt toiduainete koostisosi. Näiteks seahakkliha toitainete sisaldus võib vägagi positiivselt üllatada,» rääkis ta Maitsemeelele.