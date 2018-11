Neli jõulist toidutrendi, mis ajas hooga kasvavad

Tänapäeva tarbijad hindavad oma aega üha enam ning eelistavad mugavaid valmistooteid. «See on ka põhjus, miks praetoodete kategooria on lähiaastatel tugevas kasvutrendis, kasvades aastas tervelt 15 protsenti,» rääkis Rakvere brändijuht Triin Lõoke.

Inimesed on aina teadlikumad tervisest ja soovivad, et ka valmistoit toetaks nende elustiili ja toiduvalikuid. Paljude tarbijate jaoks tähendab see ennekõike seda, et toidus ei tohi olla kunstlikke lisaaineid, säilitusaineid, samuti peab see sisaldama võimalikult vähe soola.