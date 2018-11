Kalevi tehase tootearendustiimis on Heibergi sõnul hetkeseisuga kaheksa liiget. «Neist kolme töö on täies mahus uute toodete jaoks retseptide väljatöötamine, kuid osalise koormusega töötavad uusi tooteid välja pea kõik tootearenduse osakonna spetsialistid,» täpsustas ta.

«Kaugeimad punktid on hetkel Taiwan ja USA, kuid sinna minevad kogused on väikesed,» lausus Heiberg.

«Näiteks pöörame me aina enam tähelepanu tumedale šokolaadile. Alles hiljaaegu lansseerisime oma seni kõrgeima kakaosisaldusega (87%) šokolaadi, mis on tõelistele šokolaadigurmaanidele,» avaldas Heiberg.

Toode on tervik, koosneb sisust ja pakendist selle ümber. Tootearenduse juures ongi oluline vaadata, millist osa on arendus tabanud – kas arendatud on ainult pakendit või on arendus üle käinud ka sisust.