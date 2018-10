Kas tead, kuidas sügist potti pista?

Kui sügis õnnistab meid hiiglasemõõtu kõrvitsatega, on alati küsimus mida nendega peale hakata. Sama lugu on õuntega. Kristina Efert pakub uues kokaraamatus «Supp» välja mõnusa sügisese supi, kus just neid komponente saab koos kasutada. Tee julgelt proovi!