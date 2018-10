Eesti toidu Südamega Tegija 2018: Farmi juustuekspert Mare Raja

Toiduliit on võtnud südameasjaks tunnustada ja tänada kõiki neid inimesi, kelle töö tulemusena on meie igapäevasel toidulaual kodumaine ja kvaliteetne toit.

«Kõik selle aasta Südamega Tegija nominendid on omal alal eksperdid ning väärivad selle eest suurt tunnustust,» sõnas Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

«Tänavuse võitja lugu näitab, kuivõrd oluline on minna ühes valdkonnas süvitsi ja saavutada tänu sellele suurepärane tulemus nii enda kui ka ettevõtte jaoks,» kõneles Potisepp, kelle sõnul on see tunnustus ka ettevõttele, kes oskab oma inimesi hoida ja motiveerida, sest ainult nii saab seletada pikka karjääri ühes ettevõttes.

Mare Raja on Annikvere juustutsehhi juhtinud ühtekokku 33 aastat. Sellesse aega mahuvad nii juustutsehhi igapäevase juhtimisega seotud teemad kui ka tootearendus.

«Mare käe all on valminud muuhulgas eestimaalaste hulgas väga populaarsed Farmi juustusnäkid ning töö uute toodete kallal jätkub ka täna. Ta juhib 12-liikmelist meeskonda, kelle sõnul on Mare suurepärane juht, kes toetab, tunnustab ja seisab oma inimeste eest,» jätkas Potisepp.

«Mare aastakümneid kestnud tegutsemine ja pühendumine on eeskujuks nii minule isiklikult, kui kogu meie kollektiivile. Kogu tänu ei olegi võimalik sõnadesse panna - sügav lugupidamine! Soovime kõigi kolleegide poolt Marele aina jätkuvat energiat ning edu igapäevatoimetustes,» lausus AS Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Katre Kõvask.

«Südamega tegija» tänavused nominendid olid lisaks Mare Rajale HKScan Estonia AS-i tooraine jagaja Rita Jõgisoo, Saku Õlletehase AS-i keedu- ja protsessiosakonna vanemmeister Reet Silde, AS-i Salvest ostuspetsialist Ilona Leosk ja AS-i A. Le Coq tootmise- ja arendusjuht Rein Sööt, kes kõik valiti välja Toiduliidu juhtkogu poolt.