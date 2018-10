Eesti koolides algab täisteravõileibade-valmistamise pilootprojekt

Vastavalt Maaeluministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu poolt 2016. aastal allkirjastatud Täistera mõiste kasutamise Hea tava lepingule saab täisteratooteks nimetada pagaritoodet, kus kasutatud teraviljast vähemalt 50 protsenti on täistera.

«Pilootprojekti käigus saavad Tallinna Arte Gümnaasiumi 800 õpilast ning Tallinna Kajaka ja Pelguranna 200 last igal hommikul valmistada endale täisterast võileiva,» ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Toitumisnõustaja Ketlin Tammsal rääkis, et täisteraleib on täisväärtuslik hommikueine ning vastupidiselt levinud kartusele, et pelgalt võileivast ei piisa, ei pea see täistera puhul kindlasti paika.

«Kooliõpilaste vanematel on sageli küsimus, mida pakkuda lastele kiire ja tervisliku einena. Mina julgustangi valima täisteraleivast valmistatud võileiba,» märkis Tammsalu.

«Lisaks sellele, et võileiva saab õigesti valitud lisanditega muuta maitsvaks, on see ka tervislik, kuna sisaldab organismile kasulikke kiudaineid, B-grupi vitamiine, E-vitamiini ja erinevaid mineraalaineid,» loetles ta.

«Täisteratootes sisalduvad süsivesikud on komplekssed nn aeglased süsivesikud, mis hoiavad veresuhkru taseme stabiilse ja tekitavad lapsele pikemaks ajaks täiskõhu tunde,» lisas Tammsalu.

Toiduliidu juht Sirje Potisepp tervitas Eesti suurimate pagaritööstuste valmisolekut täisterast võileiva pilootprojekti toetada.

«Täisteratoodete tarbimine on kasvutrendis ja üha rikkalikum on ka täisteratoodete valik. Mul on väga hea meel, et meie pagaritööstused pööravad tähelepanu laste ja noorte harimisele tervisliku toitumise teemal,» ütles Potisepp.

Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Kajaka ning Pelguranna lasteaia toitlustuse eest vastutava ettevõtte Baltic Restaurants Estonia tootearendusspetsialist Evelyn Bauman ütles võileivanädala pilootprojekti kommenteerides, et tegemist on väga kiiduväärt algatusega ja ta ootab huviga, kuidas lapsed täistera võileiva vastu võtavad.

«Oleme ka koolitoitude menüüdes täistera pagaritoodete osakaalu tõstnud, kuid näen, et saame siin veel palju ära teha,» ütles Bauman.