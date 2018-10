Mõtlemapanev number: iga lastega pere viskab aastas ära umbes 200 eurot

Meie kodudes visatakse toitu ära enam kui arvata julgeksime ning need numbrid on igal aastal mõjunud kaunis hirmutavalt.

«Sageli arvatakse, et suurimad toidu raiskajad on toidukauplused või tööstused, kuid tegelikkuses visatakse kõige rohkem täiesti kõlblikku toitu ära hoopiski kodumajapidamistes,» rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats.

«Toit on tänapäeva inimese jaoks midagi elementaarset – seda arvatakse olevat lõputult ning see ei saa kunagi otsa,» jätkas Bats.

«Toidutootmisele kulub väga palju ressursse. Seega oleks kriitiliselt vajalik enne, kui me otsustame midagi oma külmkapist või toidulaualt ära visata, veidi mõelda sellele, kui palju vaeva on nähtud, et see toit üldse meieni jõuaks,» ütles Bats.