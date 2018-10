Viis põhjust, miks eelistada täisteratooteid

Põhjuseid, miks eelistada täisteratooteid, on terve virn. Maitsemeel toob välja olulisemad neist.

Esiteks on täisteratoote looduslikus proportsioonis alles täisväärtuslikud aeglased süsivesikud - kiudained ja tärklis.

«Lisaks peidavad täisteratooted endas suurt hulka vitamiine, mineraalaineid ja antioksüdante, mis teevad täisteratootest asendamatu ja väärtusliku toiduaine,» märkis Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Et tarbija saaks ühtviisi aru sellest, mida ülepea kujutab endast täisterast pagaritoode, allkirjastasid Maaeluministeerium, Tervise Arengu Instituut ja Eesti Toiduainetööstuse Liit 2016. aastal Täistera mõiste kasutamise Hea tava lepingu.

«Kokkulepe sõnastab, et täisteratootega on tegemist juhul, kui selle valmistamiseks kasutatud teraviljast on vähemalt 50 protsenti täistera," selgitas Potisepp.

Lihtsustatult öeldes tähendab see, et täisteratoode ei pruugi olla must rukkileib, kuhu lisatud mõned seemned, vaid ennekõike peab see olema tehtud 50 protsendi ulatuses täisterast koostisosadest, milles on alles hoitud kõik viljateras leiduv kasulik.

Kiudained

Kiudaineid teatakse, aga tihti ei osata seostada, et just täisteratooted on peamiseks kiudainete allikaks meie toidus.

Täisteratooted sisaldavad nii lahustuvaid kui lahustumatuid kiudaineid, mis tekitavad täiskõhutunde, kuid ei anna samas liiga palju toiduenergiat.

«Lahustuvad kiudained seovad end seedimise käigus üleliigsete rasvaosakestega ja transpordivad neid kehast välja, vähendades sel moel halva kolesterooli taset,» täiendas Potisepp.

Mittelahustuvad kiudained aga suurendavad toidukördi mahtu, kiirendavad selle edasiliikumist peensooles ja soodustavad lima eritumist jämesooles, tagades seedeprotsessi korrapärasuse ja aidates vältida kõhukinnisust.

Kiudained, mida meie organism lahustada ei suuda, on vajalikuks toiduks meie seedetraktis elutsevatele mikroorganismidele.

B-rühma vitamiinid

Täisterast rukki- ja kaeratoodetes leidub palju B-rühma vitamiine, mis on vajalikud inimeste normaalseks ainevahetuseks ja rakkude kasvu tagamiseks.

«Ühtlasi aitavad need kehal energiat toota. Näiteks sisaldab täisteratoode B1-vitamiini, millel on efektiivne toime meie vaimsele seisundile ja närvisüsteemile,» lausus Potisepp.

B2-vitamiin aitab toonuses hoida meie silmi ja toetab naha tervist. Antikehade ja punaste vereliblede moodustamist toetab jällegi ülioluline B6-vitamiin.

Foolhappena tuntud B9-vitamiin aitab beebidel sündida tervena. «Kuna selle aine varud meie organismis on väga väikesed, peaksime täisteratooteid tarbima iga päev,» kinnitas Potisepp.

Ainsa vitamiinina sisaldab mineraalainet koobaltit B12-vitamiin, mida on muuhulgas vaja närvisüsteemi talituseks.

Mineraalained

Teine oluline põhjus, miks eelistada võimalikult laia valikut täisteratooteid, on Potisepa sõnul nendes sisalduvad mineraalained.

«Erinevates teraviljades on neid veidi erinevas proportsioonis, aga täisteras leidub rohkest magneesiumi, tsinki, fosforit, vaske ja mangaani,» jätkas Potisepp täisteratoodetes sisalduvate, inimorganismile väga vajalike ainete loetelu.

Täisteratooted annavad oma panuse ka väävli, seleeni ja raua saamisesse. «Näiteks vajab inimese organism magneesiumit pea kõikides kehas toimuvates keemilistes protsessides,» sõnas Potisepp.