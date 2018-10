Mahetootja: koduaias kasvanud sõstrad ei ole veel mahekaup

Eestis valmivad meil peamiselt metsaseeria tooted ehk glögid, marjamahlad, marjapulbrid ja meed. Suuremas osas liiguvad need tooted aga ekspordiks ja näiteks marjapulbreid me Eesti turul ei pakugi.

Eesti inimene on harjunud, et ta saab mustikaid ja teisi marju ise metsast korjata. Oleme täheldanud käitumismustrit, et ta küll ei lähe sageli neid marju metsa ise korjama, ent poest ka ei soovi osta.

Paljud tooted meie valikus impordime ehk need valmivad tunnustatud mahetootjate juures välisriikides, sest Eestis ei ole selleks tootmistehnoloogilist võimalust.

Logistiliste ja mahuliste väljakutsete tõttu on mahetooted paratamatult tavatoodetest kallimad. Seepärast on selles valdkonnas hind tarbijale oluline ja soovime Loodusväes, et mahetooted oleksid kättesaadavad kõigile ning püüame hoida oma toodete hinnad nii taskukohased, kui vähegi võimalik.

Teatud tooteid on aga Eestis oluliselt kallim valmistada ja seetõttu olemegi kaasanud tootmispartnereid välismaalt.

Põhilise fookuse suuname lähiajal oma toodete Eestist väljapoole viimisele, et tutvustada Eestit mujal maades kui puhta looduse ja kvaliteetsete toodete kodumaad ning elavdada läbi ekspordi ka Eesti majandust.

Eestis lisanduvad meil peagi valikusse tervislikumad alternatiivid maiustamiseks lastele – kuumtöötlemata ja lisatud suhkruta mahedad maiused.

Lastele mõeldud toodete suund on kindlasti see, kus soovime veelgi laieneda, sest lapsed on toidus sisalduvatele kunstlikele lisaainetele ja taimekaitsevahendite jääkidele eriti tundlikud. Soovime pakkuda neile puhtaid alternatiive.

Eestimaa metsades kasvavad mustikad on oluline tooraine mahetootjaile. Meie metsade marjad on sisuliselt a priori puhas mahekaup. FOTO: SCANPIX

Kui kaua teie tooted säilivad?

Olenevalt toote valmistamise protsessist võib mahetootel olla lühem säilivusaeg. Küll aga on tänapäeval võimalik tootmistehnoloogiliselt pikendada mahetoodete säilivust oluliselt, näiteks erinevate kuivatusmeetoditega.

Üldiselt on Loodusväe toodetel säilivusaeg üks aasta. Seejuures ilma kunstlike säilitusaineteta. Kodune hoidiste, näiteks moosi- ja mahlategu on paljude perede jaoks siiani iga-aastane ettevõtmine. Need hoidised valmivad ju samuti ilma sünteetiliste säilitusaineteta ning on veel aasta pärast keldris seismist maitsvad ja kvaliteetsed.

Eriti tundlik on kunstlike lisaainete mõjule lapse arenev organism. Seepärast võiks lisaainete kasutamist kindlasti piirata eelkõige lastele ja noortele suunatud toiduainetes. Samuti igapäevastes toiduainetes. Miks peaksid üldse sisaldama säilitusaineid need toidud, mis ei vaja pikaajalist säilitamist, vaid süüakse ära mõne päevaga?

Kuidas kommenteerite tõsiasja, et leidub mahetooteid, mis on pakendatud ülimalt kaasaegsetesse, samas mitte just kuigivõrd «rohelistesse» pakenditesse? Kas ei ole siin kohati silmakirjalikkust ja moenarrust, nimelt nende pakendite jm osas?

Loomulikult saab ka mahetoodete puhul minna alati sügavamale ja paremaks ning tootmistehnoloogiliselt on võimalik pakendada toit juba täielikult biolagunevatesse kilepakenditesse jne.

Põhjus, miks tootjad võivad teha aga siiski otsuse tavapakendi kasuks, on hind – tavapakend on kordades odavam. Ja mahetoote hind on tarbija jaoks tavatoodetega võrreldes juba niigi kriitiline.