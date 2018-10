Vanakooli maitseelamused täispiimast: piimakissell ja roosamanna

Vihmasesse õhtupoolikusse või hoopis hommikusöögilauale üllatuseks sobib ideaalselt tõeline Eesti köögi klassika – suussulav piimakissell ja hõrk mannavaht. «Magustoidud valmivad kiirelt ja lihtsalt, nii et suud saab magusaks ilma nädalavahetuse väärtuslikku aega pikemalt kulutamata,» rääkis Maitsemeelele toidublogija Jaanika Anton, kes on koostöös Alma piima tootjaga kokku pannud nostalgiliste magustoitude retseptid, milles on paslik kasutada ideaalis just täispiima.