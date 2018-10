Hobikokk Katrin Koppel: mõtet oma kohviku avamisest pole ma tänaseni maha matnud!

Igasuguse kokkamise ja küpsetamisega on vist nõnda, et see kas on meil kuidagi geenides või siis ei ole. Kuidas muidu selgitada asjaolu, et üks teeb köögis vaid hädapärase, teine veedaks seal aga iga vaba minuti. Katrin Koppel kuulub kohe kindlasti nende viimaste sekka.