Food Innovation Summit: maailma esimene puhtast lihast burger maksis 300 000 dollarit

TFTAKi prioriteediks on toidu kvaliteet: toote maitse ja tekstuur peab vastama tarbijate ootustele. «Taimsed asendustooted ei ole täna sugugi suunatud vaid taimetoitlastele: aina suureneb inimeste hulk, kes erinevatel põhjustel lihatarbimist vähendavad, kuid loomsest toidust päris ei loobu. Ka see kasvav hulk tarbijaid on uutest taimsetest valguallikatest huvitatud,» ütles Tammik.

Ka rahvatervise kampaania Taimne Teisipäev looja Kristina Meringu sõnul on muutumas arusaam, et taimne toit on üksnes taimetoitlaste pärusmaa.

Nii Rimi, Olerexi kui ka Vapiano esindajad tõdesid, et uute toodete sortimenti võtmine on alati riskantne. Kõik jaatasid aga taimse toidu kasvutrendi: selliste toitude müüki võtmine on olnud strateegiline, tulevikku vaatav otsus ning täna on näha, et see tasub ära. «Praegu on õige aeg vaadata üle tänane ärimudel ja mõelda, kas see ka tulevikus kasumit toob,» resümeeeris Mering.