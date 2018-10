Itaalia restorani «La Dolce Vita» omanik Danilo Venturini: me ei söö selleks, et elada, vaid elame selleks, et süüa!

Itaalia köök on kirju ning täis kontraste. Ning vaieldamatult väga omaäoline ja eriline. «Eriliseks teeb selle võrratu maa köögi ennekõike fakt, et riigi eri osade vahel on suured erinevused - seda tänu erinevatele traditsioonidele ja erinevatele klimaatilistele tingimustele lõuna merelise ja põhjapoolse ala mäestikukliima vahel,» rääkis Tartus tegutseva Itaalia restorani «La Dolce Vita» üks asutajaid ja omanikke Danilo Venturini.

Itaallased armastavad pastat! FOTO: Restoran La Dolce Vita

Vahemere kööki peetakse muide üleüldse kõige tervislikumaks maailmas oma maaläheduse ja madala rasvasisalduse tõttu.

«Itaalias on tuntud ütlus, et me mitte ei söö selleks et elada, vaid me elame selleks, et süüa, sest toit on osa meie kultuurist, ja annab inimestele võimaluse ja ka põhjuse kokku saada,» rääkis Venturini.

Tuntuim roog Itaalias on liialdusteta muidugi pasta, mida sellel maal valmistatakse ühtekokku üle 300 erineva variatsiooni.

Spaghetti al pesto ehk üks klassikalisemaid Itaalia pastaroogi. FOTO: Restoran La Dolce Vita

Teine «leivanumber» on Itaalias kahtlemata pitsa, kus, erinevalt muust maailmast, kasutatakse kaunis vähe komponente. «Meie pitsad küpsetatakse eranditult kõik puuküttega ahjus, täpselt niisamuti on see ka meie Tartus asuvas restoranis,» rääkis Venturini. «See on oluline, sest üksnes nii saavutame hõrguma maitse ja värskuse,» kinnitas ta.

Võiks öelda, et kõikide Itaalia pitsade aluseks on margherita - tomati ja mozzarella juustuga pitsa, mis on Venturini sõnul ühtlasi ka kõige populaarsem ja üldtuntum pitsa kogu Itaalias.

Eelroad on Itaalia köögis samuti väga suure au sees. Ohtralt kasutatakse kala, liha, sidrunit ning juurvilju. FOTO: Restoran La Dolce Vita

Magustoitudest hinnatakse sellel maal jäätist, mis on selgelt eristatav kogu maailma jäätistest.