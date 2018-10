Intervjuu kohviguru Henry Mang'iga

Sellega on seotud farmerid, kes on pühendunud parima kvaliteediga kohvi kasvatamisele; kohvi ostjad-edasimüüjad, kes hindavad ning otsustavad kas tegemist on kõrgekvaliteedilise erikohviga; röstijad, kes suudavad õigete töövõtetega erikohvi parimad omadused röstimisprotsessis kinni püüda; baristad, kes peavad tagama õige valmistamismeetodi, et selle kohvi parimad aroomi- ja maitseomadused ka tassi jõuaksid. Ning väga suur roll on inimesel teisel pool tassi, kes oskab seda kvaliteeti nõuda ja hinnata.

Mul on läbi aegade olnud erinevaid lemmikuid, on olnud üllatusi ja on olnud ka pettumusi. Viimase aja positiivsed üllatajad on tulnud Guatemalast, Brasiiliast ja Burundist aga enim olen erinevate aastate jooksul rõõmustanud Etioopiast pärit kohvi üle.

Kust oled soetanud kogu selle kohvitehnika, on see tellitud kusagilt maade ja merede tagant või soetatud siitsamast Eestist mõnest kohviga tegelevast ettevõttest?

Eks seda tehnikat on tulnud siit ja sealtpoolt merd. Esimesed kohvikannud on ikka mõnest kohalikust kaubandusest leitud, mitmed väärt seadmed on siia leidnud tee kingitusena ja on ka neid mis on siit juba edasi liikunud järgmiste kasutajateni.

Henry Mangi "arsenal" - professionaalsed kohvivalmistamise seadmed. FOTO: Kairi Oja

Mõnele jahvatajale olen mina juba teine kasutaja ja esimene kohviröster jõudis siia läbi oksjoni. Mu selja taga on üks iidse stiiliga kohvikann, mille mu abikaasa kunagi Aafrikast kaasa tõi ning siin on ka üks uuem kaasaskantav espressomasin, mis mind tihti reisidel rõõmustab.

Mida soovitad inimesele, kes kohvi seni väga pole armastanud, kas ta peaks proovima või jääma pigem oma sisetunde juurde, kui pole seni kohv teda võlunud?

Muidugi tuleb selle sisetunde juurde jääda. See on enamasti kõige õigem. Meie külaliste seas on neid, kes kunagi kohvi ei joo, ning on ka neid kes seda paar korda aastas just siin maitsta soovivad.

Kohvi on eelkõige jook maitsemeeltele ning hommikuäratajana ma seda ei propageeri, pigem vastupidi. Kui vajad kohvi äratuseks, siis on midagi valesti ja ma soovitaksin hoopis mediteerida.

Äratama peab valgus. Kohvil on lihtsalt meie ajule sarnane mõju ning liigse tarbimise puhul juhtub see, et aju 'ostab ära' lihtsama ärataja.

Mida teha, kui tahta sinu juurde koolitusele tulla ja mida inimene peale seda siis teadma saab?

Siis tuleb kas kohale tulla või mind kutsuda. Võib lihtsalt tulla kas oma sõpruskonnaga või kollektiiviga. Võib ka liituda mõne sündmusega, kui me maja just selleks avame - näiteks Porikuu festivali raames.

See mida keegi siit kaasa võtab on alati individuaalne. Samas kui mõni otsustab poodi minna ja kogu oma tehnika välja vahetada on ka neid kes jõuavad mõistmiseni, et sahtlinurgas seisev kannuke tuleb kasutusele võtta. Avardav on see kogemus kindlasti.