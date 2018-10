Katseta Pakistani klassikalist magustoitu - magusat riisi!

Vaja läheb:

üks tassitäis basmati riisi

¾ tassitäit suhkrut

½ tassitäit jogurtit

Ca kaks supilusikatäit õli või võid

ca 50 g pähkleid (klassikaline on kasutada mandleid)

Samuti võib koguseid varieerida vastavalt koka eelistusele.

Veel võib lisada umbes 10-15 rosinat ning kookose viile, maitse järgi punast toiduvärvi ja rohelist toiduvärvi.

Tee nõnda:

Loputa riis, kuni vesi muutub selgemaks. Keeda riisi, kuni on tunda, et kerge n-ö krõmps on veel sees. Põhimõtteliselt peaks riis olema poolküpsenud. Seejärel tõsta poolküpsenud riis mõnda kaussi või anumasse ning puhtale pannile lisa suhkur, jogurt ja rasvaine.

FOTO: Minni Ansip

FOTO: Minni Ansip

Kuumuta kuni kõik koostisained on omavahel täielikult segunenud ning suhkur on sulanud. Seejärel lisa poolküpsenud riis. Keeda madalal tulel kaane all kuni on näha, et vedelikku on vähemaks jäänud.

FOTO: Minni Ansip

FOTO: Minni Ansip

«Selles etapis soovitan riisi kergelt segada ning lisada pähklid, rosinad ja kookos. Peale kerget segamist lisa pisteliselt näpuotsaga toiduvärvid (ära sega) ning seejärel lase riisil kaane all täielikult valmida,» õpetas Ansip.

«Vahest võib ka juhtuda, et riis ei küpse piisavalt, kui on liiga toores olnud esimeses etapis, sellisel juhul soovitan vett lisada ja kaane all edasi kuumutada,» lisas ta.

Peale valmimist riisi segades on tulemuseks nö kirju riis – mõned terad on valged, mõned rohelised ja mõned punased.

FOTO: Minni Ansip