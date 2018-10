Kuidas grillida kala ehk plangulõhe Enn Tobrelutsu moodi

Plangulõhe ei kujuta endast grillspets Enn Tobrelutsu sõnul midagi keerulist - pigem vastupidi.

Nagu nimi ütleb, toimub grillimise protsess plangul.

Nagu nimi ütleb, tuleb plangulõhe valmistamiseks asetada kalad otse plangule. FOTO: Enn Tobreluts erakogu

Vaja läheb:

Suuri lõhefilee tükke (nahaga)

Enn Tobrelutsu apelsinimaitselist «BBQ Rub»-i

Tee nõnda:

Väikesed fileeluud tõmba pintsettidega fileest ühe kaupa välja.

Pane filee, nahk allpool, puidust grill-plangule (puuplanku võid ka eelnevalt vees leotada ca 15-30 min).

Maitsesta lõhe BBQ Rub'iga. «Oluline, et üle ei maitsestaks!» hoiatab Tobreluts. «Las jääb domineerima kala enda naturaalne maitse!»

Lase kalal rubi all seista ca 30 minutit.

Kala grillimisel soovitab Enn Tobreluts jälgida, et see üle ei küpseks. Ka ei tohi kala ülemaitsestada. FOTO: Enn Tobreluts erakogu

Plangulõhe grillimiseks kasuta tavalist kaanega söegrilli. Aja grillsöed kuumaks ja hõõguma.

Aseta plangulõhed grillrestile keskmisele kuumusele ca 40-45 minutiks küpsema. Algul lase neil olla lahtise kaane all umbes 30 sekundit, kui hakkab plangu alt suitsu tulema, aseta grillikaas kinni ja ava ülemised ventilatsiooniavad poole asendi peale.

Ära lase plangul alt põlema minna - kui see siiski juhtub, pane kaas kinni, sulge ventilatsiooniavad, et lämmatada leek. Seejärel ava kaas, lase üleliigne tahmasem/leegine suits välja ja sule kaas taas ning ava poole peale ventilatsiooniavad. Lase kalal küpseda kuniks see valmis saab.

See kõik on oluline, et säilitada kalafilee maksimaalselt ilus ja puhas välimus.

Eriti oluline on, et kala üle ei küpsetaks – see peab jääma ülimalt mahlane. Fileeliha värvus peab olema roosakas, mitte aga punane ja nn mittemurduv (st toores), ega ka mitte tuhm või nn vahutav (st üleküpsenud).

BBQ rubi ja puidust grill-planke saad tellida Ennu käest, küsides kontakte toimetusest.

Sama küpsetusviisiga saab grillida kõiksuguseid kalafileesid ja ka liha.