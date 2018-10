Rahvusvahelised restoraniteenindajate karikavõistlused toovad Eestisse osalejaid 12 riigist

Nii nagu on kokteilivalmistamise Maailmameistrivõistluse läbiviimise au Eestil tänavu esmakordne, on seda ka võimalus korraldada siinmail rahvusvahelised restoraniteenidajate karikavõistlused.

«2016. aastal olin juhendajaks Erik Tammelehele, kes võitis Coupe Georg Babtiste võistluse. Jätsime seal nii hea mulje, et meile usaldati järgmise võistluse korraldamine,» rääkis Tiiu ja lisas, et see on meie jaoks suurepärane võimalus, kuna rahvusvaheliste võistluste organiseerimine annab eestlastele hindamatu väärtusega kogemuse.