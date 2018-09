Toidutööstuse tulevik - laboris kasvatatud liha?

Innovaatilise toidu konverentsil Food Innovation Summit astuvad üles rahvusvahelised esinejad Ameerikast, Suurbritanniast, Hollandist, Saksamaalt ja Eestist.

Ettekannetes ja paneeldiskussioonides arutavad eksperdid ja toiduorganisatsioonide- ja ettevõtete esindajad toidutööstuse tuleviku ja jätkusuutlike viiside üle, kuidas üha kasvav elanikkond ära toita.

Kõneldakse peamiselt kahest võimalikust lahendusest, mida toidutööstus lähiajal üle võtta võiks: laboris kasvatatud puhas liha ning taimne liha.

«Laboris kasvatatud, n-ö puhta liha (inglise keeles clean meat) all peetakse silmas päris liha, aga see on kasvatatud loomarakkudest kontrollitud tingimustega laboris, mitte loomakasvatuse tööstusfarmides.

Puhta liha saamise jaoks ei ole vaja loomi tapamajja viia, et neilt liha saada, vaid piisab nende rakkude võtmisest ja laboritingimustes kasvama panemisest. Puhas liha on ka tervislikum kui traditsiooniline liha, sest teadlastel on võimalik mõjutada selle koostist ja näiteks vähendada küllastunud rasvhapete osakaalu,» selgitas Food Innovation Summiti projektijuht Kristina Mering.

Ta toonitas samas, et ehkki organisatsioon tervikuna on suunatud loomakaitsele ning taimse toidu propageerimisele, ei ole nad mitte niivõrd loomse toidu vastu, vaid on taimse toidu poolt.

«Mul on suur au tulla Eestisse laboris kasvatatud puhast lihast rääkima, sest olen palju kuulnud Eesti tehnoloogilisest arengust ja ettevõtlikest idufirmadest,» kommenteeris maailma esimese laboris kasvatatud lihapalli valmistanud ettevõtte Mosa Meat strateegia- ja kommunikatsioonijuht Sarah Lucas.

«Usun, et laboris kasvatatud puhas liha hakkab oluliselt muutma meie toidutööstust ja selle mõju maailmale. Enam ei pea me rääkima lihast loobumisest, vaid lihtsalt paremast, tervislikumast ja keskkonnasäästlikumast lihast, mille jaoks pole vaja loomade tööstusfarme.»

Food Inovation Summiti projektijuht Kristina Mering tõdes, et sellist rahvusvahelist toiduinnovatsiooni käsitlevat konverentsi ei ole Eestis varem toimunud.

«Puhas liha on ka rahvusvahelisel areenil nii uus asi, et konverentsi tulevad kuulama inimesed üle Euroopa, et selle kohta rohkem teada saada. Lisaks räägime ka taimsete toodete kasvavast trendist ja selle võimalikest mõjudest toidusektorile,» lisas Mering.

Eestist astuvad üles Rimi ostujuht Margus Amor, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute projektijuht Änn Jõgi ning riiklikult tunnustatud toitumisnõustaja Tuuli Tamur.