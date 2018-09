Kheer ehk riisipuding on Pakistanis armastatud magustoit

Kheer ehk riisipuding on lihtne magustoit, mida Pakistanis armastatakse serveerida nii pulmades kui muudel suurematel sündmustel, ent sama palju tehakse ka koduse magustoiduna.

«Tegemist on tõesti väga armastatud magustoiduga, arvan, et Pakistanis ei leidu perenaist, kes seda valmistada ei oskaks,» ütles pakistanlasega abielus olev ning kaks aastat Pakistanis elanud eestlanna Minni Ansip, kes on ise riisipudingit korduvalt valmistanud ning jagab retsepti lahkelt ka Maitsemeele lugejaga.