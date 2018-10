Triin Abel: kokandussõltlase pihtimus

Kohviku avamisest ei unista

Kuigi Triinu vanaisa Harryl oli eelmisel sajandil Elva kesklinnas oma pagariäri, siis temal enesel oma kohviku avamise mõtteid peas mõlkunud ei ole. «Töö juures ettevõtteid nõustades näen, kui raske on väikestel toitlustusettevõtetel. Oma restorani ei ava ma ilmselt kunagi, aga Elva Kohvikutepäeval kolm aastat kodukohvikut olen pidanud küll,» lausus ta naeratades.

Naine ise elab küll Tallinnas, aga vanemate koduaed Elvas sobis suurepäraselt kohvikupidamiseks ja kokata ning külalisi vastu võtta on Triinule õega alati meeldinud.

Kevadine rabarberikook. Ikka Triinu enese valmistatud. FOTO: Triin Abel

«Kui mõned aastad tagasi kuulsime, et Elvas korraldatakse kohvikutepäeva, olime meie esimesed, kes oma kohviku tutvustuse ära saatsid ja nime kirja panid,» jätkas ta õhinal.

Tagantjärele vaadates leiab Triin, et ei tema ise ega tema pere osanud toona arvatagi, kui palju tööd sellega tegelikult kaasneb, kuid samas ei osanud neist keegi ka eales ette kujutada, kui palju positiivse energiat see tagasi annab.

«Igal juhul oli see kõigil kolmel aastal tõeliselt lahe kogemus, toitlustada oma koduaias 800-900 inimest ja seda kõike ainult sõpradest ja pereliikmetest koosneva üheksa-liikmelise tiimiga,» jätkas Triin.

Kodukohvik nimega «Kirss tordil»

Kuna Triin koos õega on ise suured Prantsusmaa fännid, siis oli kohe selge, et neil tuleb väike armas prantsusepärane kodukohvik nimega «Kirss tordil».

Itaalia köögi kõrval ongi just Prantsuse köök Triinu teiseks suureks lemmikuks ning tegelikult meeldivad talle väga ka kõikvõimalikud köögiviljaroad.

«Kuna köögiviljad saan ma kõik vanematekodust, siis on üheks mu lemmikuks Lõuna-Prantsusmaalt pärit hautis ratatoille. Juba see lõhn, mis selle valmistamisega kaasneb, on lihtsalt imeline. Selle valmistamine võtab küll veidi rohkem aega, aga see on seda väärt!» kinnitas Triin lisades, et lisaks maitseb see roog suurepäraselt veel ka järgmisel päeval.

Kiiretel argipäevaõhtutel on tema lemmikuteks just pastaroad, mis valmivad kiiresti ja mille osas on vaja vaid veidi fantaasiat, et tõelised hõrgutised välja võluda. «Üks viimase aja lemmikuid ongi viieteistkümne minutiga valmiv koorene kreveti-spinati pasta.»

Lemmikmagustoit on crumble ehk krõbedik

Magustoitudest meeldivad Triinule pigem sellised mitte nii väga magusad tordid, koogid ja magustoidud. «Lemmikuks on tegelikult maailma kõige lihtsam magustoit crumble ehk eesti keelde mugandatult krõbedik. Selle krõbedaks küpseva jahu ja või segu alla võib panna absoluutselt kõike, õunu või rabarbereid või vaarikaid või mustikaid või ploome,» teadis ta.

Piparkoogitegu FOTO: Triin Abel

Kuum krõbedik vanilje plombiiriga maitseb oivaliselt ja sobib igal ajal, nii tööpäeva õhtul kui ka pidulikule õhtusöögi lauale. «Kookidest aga on mu lemmikuks vana hea kohupiima-tordipulbri kook, mida juba lasteaias käies koos vanaemaga küpsetasin,» kinnitas ta.

Kohe läheb küpsetamiseks! FOTO: Triin Abel

Üks Triinu lemmik-mõtteteri on Julia Child'ilt: «People who love to eat are always the best people».