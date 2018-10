La Tabla - killuke Mehhikot keset Telliskivi linnakut

Mõnel kohal on sedavõrd tugev ja selge, äratuntav oma vibe, mis sõna füüsilises mõttes tõmbab endasse. La Tabla on kohe kindlasti üks neist.

La Tabla särtsakad teenindajad on etendus omaette.

Ladina-Ameerika köögile orienteeritud restoran La Tabla Tallinnas Telliskivi kvartalis toob meieni Ladina-Ameerika rahvusköögist pärit tuntud road, mis on vallutamas ka läänemaailma - taco’d ja quesadilla’d.

Nimelt nõnda palub end kutsuda mees, kes selle kirju ja kireva ning ülimalt energilise kohaga algusest peale seotud on.

La Tabla sisekujundus järgib latiinolikku värvikirevust, mis paneb viivuks unustama, et viibime Eestimaal. Sisekujunduse autor ja teostaja on Priit Kuusik.

«Kui algne mõte oli teha päris Mehhiko restoran, siis õige pea sai selgeks, et selline rahvusköök jääb kitsaks,» rääkis Jorgen.

Et Ladina-Ameerika rahvaste toidukultuuris on mitmeid läbivaid jooni, otsustati seada fookus keskenduda Ladina Ameerika köögile laiemalt.

La Tabla ning Texase restoranid Eestis on kuuldavasti ainsad, kus taco'de ja quesadilla'de juures kasutatavad maisitortiljad valmistatakse algusest lõpuni kohapeal.

Autentsete tortiljade valmistamiseks on La Tabla tellinud sisseseade otse Mehhikost, roogade väljatöötamisel on kasutatud Costa Ricast ja Mehhikost pärit kokkade abi.

Nii keedetakse siin näiteks gluteenivaba maisitortilja jaoks maisiteri spetsiaalses, kaltsiumirikkas vees, mille järel need siis läbi erilise jahvataja ehk molino purustatakse.

Taco'de ja teiste roogade juures kasutatavad salsad, guacamole'd, marineeritud habanero'd ja teised lisandid valmistame kõik kohapeal originaalsete retseptide järgi,» rääkis Jorgen, kelle sõnul on restorani külastajate seas tõeliseks hitiks kujunenud kohapeal värskelt suitsutatud pardiliha või suitsulõhega super-taco’d.

Ladina-Ameerika köögist rääkides ei saavat Jorgeni sõnul mööda minna mereannitoitudest. «Meie külalised on väga kiitnud koorest mereannisuppi (Crema de Mariscos), modernses Ladina-Ameerika köögis levinud paksu konsistentsiga suppi, mis sisaldab sinimerekarpe, kalafileed, kaheksajalga ja rõõska koort,» avaldas ta.

Eestis ja läänemaailmas on Jorgeni sõnutsi laialt levinud arvamus, et Ladina-Ameerika road on rasvased ja hirmteravad.