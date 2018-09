Maailmameistrivõistlused kokteilide valmistamises meelitavad Eestisse külastajaid 67 riigist

Põhjust, miks sedavõrd mastaapne ning rahvusvahelise kaaluga ettevõtmine nimelt Eestis korraldada otsustati, ei pea kaugelt otsima, sest Eesti Baarmenite Assotsiatsioon on teinud silmapaistvat tööd nii rahvusvahelistel võistlustel kui ka baarmenite koolitamisel Eestis.

«Eestlaste loodud koolituskeskuse tase toob Tallinna teadmisi ja kogemusi omandama õpilasi kogu Euroopast, huvilisi on ka Ameerika Ühendriikidest ning Aasiast ja Aafrikast,» ütles ürituse kommunikatsioonijuht Anu Muist.

Kultuurikatlas toimuvatele maailmameistrivõistlustele on 67 riigist oodata pool tuhat baarivaldkonna huvilist, kellest oma riigi parimad astuvad pingelisse võistlustulle.

Peale võistluste on kavas töötoad, valdkonna esindajate kohtumised, Eestit tutvustav õhtu ja pidulik õhtusöök,» rääkis Muist, kelle sõnul leiab eesolevatelt üritustelt palju uusi ja huvitavaid ideid ning inspiratsiooni kokteilide valmistamiseks.

Kokteilivalmistamise maailmameistrivõistlustest on Muisti sõnul saanud baarivaldkonna aastasündmus, kus pannakse alus rahvusvahelistele kokteilisegamise standarditele ja uutele arengusuundadele.

Mainekat tiitlit kandev Hofferer on kutsutud tänavu Tallinna oma võidukokteili valmistama.

Tavakülastajale annab üritus hea ülevaate kokteilivalmistamise kunstist, mis on toidu- ja joogikultuuri lahutamatu osa. See tähendab alkoholi tarbimist mõistlikus koguses, et nautida kvaliteetseid ja põnevaid maitseelamusi.