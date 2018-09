Pühapäeval teevad Eesti tipprestoranid head SOS Lasteküla lastele

Oro sõnul on selle põhjuseks tihtipeale põhjuseks lüngad teadmistes, sest aastaid pole suudetud koolikohustust täita ning nii on kaduma läinud ka koolirõõm. «SOS Lasteküla jaoks on hariduse omandamine aga kõige alus,» täpsustas Oro.

Iga laps peab saama õppida vastavalt oma võimetele. «Meie SOS-emad teevad kõik, et last aidata, kuid vajavad selleks ka erispetsialistide – abiõpetaja, logopeedi ja psühholoogi tuge. Paraku napib pere-eelarves selliseks lisatoeks rahalisi võimalusi,» selgitas Oro.

«Carmen Grupp on pereettevõte ning lapsed ja nende heaolu on meie jaoks väga olulised,» ütles Carmen Cafe ning restoranide Saku Gastro, Korsten Armastus & Hea Toit ja Maarjamäe perenaine Relika Tiik-Koppa.

«On ääretult tore, et SOS Lasteküla on ellu kutsunud sellise päeva, kus restoranid saavad anda panuse lastekülas kasvavate laste heaolu suurendamisse. Kui meile neli aastat tagasi tehti ettepanek restoraniprojektis osaleda, ei mõelnud me sekunditki. Muidugi teeme ära!» rääkis Tiik-Koppa lisades, et kui selle ettevõtmise läbi suudetakse üheskoos tuua väikestele inimestele taas koolirõõmu, siis on see ettevõtjaile parim tänu, mis olla saab.