Maailmatasemel grillspets Enn Tobreluts: ega see grillimine ka nii ei ole, et tahaks iga päev grilli taga olla

Kuidas ristusid sinu teed kokanduse ja restoraniäriga, kuidas te «tutvusite», mis on viinud sind selles vallas tasandini, kus oled praegu?

Minu lihaalane teekond sai alguse aprillis 1996 Stockmanni Kaubamajast Tallinnas, kus olin kala- ja lihameister. See oli ikka väga ammu..

Grillimisega hakkasin tegelema aastal 1999 ja catering-idega aastal 2006. Suurema hoo sain selles osas sisse aastal 2008.

Olen elu aeg olnud selline detailidega tegeleja ja võtan asju vahest ka liiga põhjalikult - tahan, et kõik ideaalselt õnnestuks. Veel olen ma väga järjekindel ja pühendnud.

Kõik see kokku on ka andnud mulle selle, mis hetkel on. Kindlasti on siin mängus ka head õnne ja head ajastust.

Itaalias Prosecco piirkonnas, restoranis head toitu ja prosecco't nautimas. August 2018. FOTO: Enn Tobreluts erakogu

Oma restorani loomise unistus tekkis mul aastal 2009, kui töötasin Londonis ühe restoraniketi toitlustusjuhina.

Aga selleks kulus veel omajagu aega, enne kui see teoks sai. Nüüdseks on mul toimiv cateringifirma ja müün ka erinevaid grillimisvahendeid ja ahjusid.

Restoranid Pull ja Härg on mul koos äripartnerite Andres Tuule ja Hanno Kuuliga kolme peale.

Seega selles osas on unistused teoks saanud. Eks selle taga on olnud väga palju füüsilist tööd ja vaeva. Ilmselt on see töö hulk, mis on ära tehtud, suurem kui keegi oskaks arvatagi..

Väga palju on minu tegevusele hoogu juurde andnud Grillfesti festivali korraldamine, mida olen võistluste peakohtunikuna teinud alates aastast 2007.

Samuti meie kunagised «Eesti Rahva Grillikoolid», mida korraldasime suurematel laatadel üle Eesti.

Kui kaua tänaseks toiduvalmistamisega, peamiselt barbequega tegelenud oled ja milline on sinu filosoofia selles?

Lihaga ja grillimisega olen tänaseks tegelenud kokku üle 22 aasta, mis on rohkem kui pool minu elust (olen 42 aastane).

2016. aastal anti mulle üle elutööpreemia: «Panus Eesti grillikultuuri arendamiseks» - see oli küll üks paganama hea hetk!

Minu filosoofia on, et kõik peab olema lihtne, arusaadav, endale nauditav ja elamusi pakkuv… nii nagu ka minu kaubamärk BBQ Entertainment ütleb, kõik peab olema meelelahutuslik ja lõbus.

Pead armastama seda, mida teed. Ainult sel juhul saab olla see kõik edukas ja nauditav.

White Guide auhinnagalal, november 2017 (restoran Pull esindajana). FOTO: Enn Tobreluts erakogu

Loetle palun lihatoidud, mida enim armastad ise ja mida parima meelega ka valmistad?

Lihadest meeldib mulle väga kuivlaagerdatud lihaveise marmor ribeye ehk antrekoot, samuti lihaveise ribi ja talleliha.

Eriliselt kõrgelt hindan just kuivlaagerdatud liha – see liha on eriti hea maitsega ja pehme. Kuivlaagerdamine tähendab, et liha hoiatakse koos kondiga pimedas külmkambris ca +1...+2 C kraadi juures ilma pakendita lahtisel kujul võreriiuli peal või rippes asendis kokku umbes neli nädalat.