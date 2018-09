Moositegemine on taas moes!

Praegu on tõepoolest ilusaim pohlaaeg! Nii oli see vähemasti Saaremal nädalapäevad tagasi ning usutavasti kestab veel mõned head nädalad.

Pole kahtlust, et just praegu on parim aeg teha üks korralik pohlamoos!

Moosi ei ole mõtet keeta enam, kui sobiva konsistentsi saavutamiseks vajalik. Kasutades moosi keetmisel moosisuhkrut, jääb tulemus kirkam ja ilusam, puhas punane. FOTO: Kairi Oja

Neile, kes moositegemist seni vanamoodsaks pidanud, julgen kinnitada, et see on protsess, millest saab meeletus koguses positiivset energiat - nii metsast ja marjakorjamisest endast kui ka moosikeetmisest kodusel pliidil, mis täidab kogu toa mitmeks tunniks magusa moosilõhnaga.

Olen varemalt lisanud pohladele kolmandiku või koguni poole pohlade koguse jagu õunu - nii saab maitse pehmem.

Varasemad aastad olin kasutanud moositeol tavalist suhkrut, ent peale ainsat katsetust moosisuhkruga mõistsin, et enam ma seda viga ei tee - moosisuhkruga saab moos paksem ja seda peab vähem keetma, sest magususe aste saavutatakse kiiremini.

Et moosi keetmise aeg on lühem, jääb tulemus ka kirkam - puhas punane.

Suures piires peaks proportsioon hea pohla-õunamoosi saamiseks olema selline:

500 g pohli

500 g õunu (puhastatult)

500 g moosisuhkrut

Pane puhastatud pohlad potti ning kuumuta, kuni marjad hakkavad pehmeks muutuma ning moos tõuseb tasapisi keema.

Nagu enamiku marjade puhul, pole ka pohlamoosi keetmisel vee lisamine vajalik - seda on marjades niigi küllalt. Saad hea tulemuse, kui paned õunu-pohli pooleks. FOTO: Kairi Oja

Puhasta ning tükelda õunad, lisa koos suhkruga marjadele ning keeda keskmisel kuumusel kuni paarkümmend minutit, kuni õunad on samuti pehmeks keenud.

Tasub teada, et moos ei vaja enamat keetmist, kui on saavutanud soovitud konsistentsi. Ka võib olla, et soovitaksegi õunatükkidega pohlamoosi - niisugusel juhul piisab ka märksa vähemast keetmisest.

Lase moosil pisut seista, koori vaht ja tõsta kulbiga steriliseeritud keeratava korgiga purkidesse.

Kui suurt potti ei juhtu olema, tuleb moosi keeta kahe potiga! FOTO: Kairi Oja

Mina olen kuumutanud purke ning purgikaasi jooksva, kuuma vee all.