Õde-venda Johanna ja Rihard: julguse ise köögis katsetada saime kodust

Johanna (17) ja Rihard Viherpuu (15) on Viimsi koolinoored, kellel kummalgi oma hobi - Rihardil sport ning Johannal kunst ja kokandus. Tõsi, seda viimast harrastavad õde-venda viimasel ajal üha enam - nii koos kui üksinda.

Pole kahtlust, et huvi köögis toimetamise vastu on alguse saanud kodust - laste ema Kairi Viherpuu on selleks igati inspireeriv eeskuju olnud.

Esimest korda toimetas Johanna oma Viimsi kodu köögis päris üksinda, kui käis kolmandas klassis. «Tegin küpsisetorti, venna sünnipäevaks,» meenutas noor daam. «Varemalt olin ka vast ikka mingeid võileibu ikka teinud, aga midagi suurt küll mitte.»

Kokakunst pole eakaaslaste seas teab-mis popp

Nüüd, suuremana teeb Johanna koduköögis koos sõpradega peamiselt pastasid, olgu see siis kana või bolognese. «Armastan neid just seetõttu, et sõbrannad pole suuremat asja kokad ja tahavad toidu tegemisega lihtsalt kiiresti ühele poole saada,» rääkis tüdruk.

Ta lisas, et ega tema vanuste seas kokkamine hobina kohe kindlasti teab mis laineid ei löö. «Selles mõttes eristun ma kindlasti veidi oma vanusekaaslastest,» tunnistas Johanna.

«Nii palju kui mina tean, siis oskavad nad ainult kas muna, pannkooke või makarone keeta,» sõnas ta sõbraliku muigega.

Johanna ütles, et üldiselt on nende peres aastaid olnud traditsioon üllatusena pereliikmete sünnipäeva hommikul süüa teha. «Ülejäänud ajast on see tavapärane ja iseenesestmõistetav kui õhtuks lasanje teen,» naeris ta.

Johanna Viherpuu (15) valmistatud ja kujundatud tort - tüdruk oli suvevaheajal tööl Viimsi kondiitriäris Violia. FOTO: Kairi Viherpuu

Sai kokkamise-pisiku emalt

Johanna arvab, et on kokanduse pisiku saanud ennekõike emalt, sest vaatas lasteaiaealisena tihtipeale, kuidas ema õhtuti kaneelisaiu tegi. „Mul tulevadki kõige paremini välja just koogid, sest olen ise suur maiasmokk juba väiksest peale, kuid soolaseid toite teen ka.

Praeguseks võin öelda, et kookide tegemise olen emalt juba praktiliselt üle võtnud,» sõnas tüdruk, kelle «leivanumber», nõutuim kook ning ka isiklik lemmik on tänaseks mustika toorjuustukook.

Stiilinäide Johanna Viherpuu (15) suvevaheaja-debüüdist kondiitriäris Violia. FOTO: Kairi Viherpuu

«Soolaste toitude poole pealt meeldib mulle väga apelsini ahjukana,» märkis Johanna.

Ema Kairi Viherpuu kinnitab, et lisaks mainituile kukuvad tütrel väga hästi välja ka kõikvõimalikud salatid.

Vend Rihardile tegi Johanna tänavu tema lemmiku šokolaadikoogi ning ka lilled sai poiss voodisse äratuseks kaasa. «Teistele tegin ma ühte teist kooki,» sõnas ta saladuslikult.

Nii Johanna kui Rihard olid suvevaheajal tööl Viimsi kondiitriäris Violia

Viimased paar suve on Johanna olnud abiks tööl Viimsis asuvas Violia nimelises kondiitriäris, kus temaga väga rahule jäädi ning ka järgnevateks koolivaheaegadeks tagasi kutsuti.

Johanna Viherpuu (17) on armastanud kokkamist juba 8-9-aastasest peale. Möödunud kaks suve on krapsakas neiu olnud ametis Viimsis tegutsevas kondiitriäris Violia (Violia Team OÜ). Pildil Johanna valmistatud ja kujundatud sünnipäevatort. FOTO: Kairi Viherpuu

Vend Rihard armastab väga teha ahjukartuleid ning on neid ema Kairi sõnul viimastel aastatel ka külaliste tulekuks teinud. «Mõned meie sõbrad teavad juba tahta ja tellida, et Rihard teeks neile neid tema häid ahjukartuleid,» lausus ta.

Esimene omavalmistatud roog, mida Rihard täiesti ise valmistas, oli praemuna ja peekon. «Olin siis vist nii 8-9-aastane,» arvas poiss, kes enda sõnul armastab teha veel banaanipannkooke.

Rihard (15) tööhoos kondiitriäris Violia. FOTO: Kairi Viherpuu