Kikerherne karri otse Pakistani köögist

Eestis on Minni sõnul hea lihtne otsustada konserveeritud kikerheneste kasuks, mis meil on kergesti leitav. «Loomulikult võib kikerherneid ka ise keeta, mis on küll suhteliselt aeganõudev ettevõtmine, samas annab kindlasti paremaid maitseelamusi kui konserveeritud kikerherned,» rääkis ta.

Tõsi, kodumaal viibides on Minni enda sõnul enamasti mugav ja otsustab pea alati konserveeritud kikerherneste kasuks. Pakistanis olevat aga tavaline praktika, et kikerherneid keedetakse karri jaoks kodus ja ise.

Kõigepealt lisa õli ja hakitud sibulad pannile (hakkimisstiili vaata pildilt). Prae sibulad madalal tulel kuni on näha, et sibulad on muutunud pehmemaks ning on võtnud kergelt kuldpruuni jume.