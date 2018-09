Eesti toidu kuu: 2018. a parim mahetoode on tume kasesiirup

Eestimaalaste huvi mahetoodete vastu on kasvanud aasta aastalt ning seda kinnitasid ka äsjatoimunud mahekonkursside tulemused.

Komisjoni liige tippkokk Angelica Udeküll ütles end olevat võidutootest, Kasekunst OÜ valmistatud tumedast kasesiirupist, suisa vaimustuses: «Selles realiseeruvad kodumaine puhas loodus ja vanad traditsioonid täiesti uues võtmes. Tume kasesiirup on laia kasutusvõimalusega ning sobib uudse maitsenüansi lisamiseks nii salatitele, dessertidele kui köögiviljadele,» rääkis ta.

Veel leidis Udeküll, et tooted on aasta-aastalt läinud põnevamaks ja ka väiketootjate pakendid on järjest pilkupüüdvamad.