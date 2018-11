Küprose lihapalle ehk keftedes't pole sugugi keeruline valmistada!

Paiguti tundub, et Küprose köök on Kreeka köögitraditsioonidest niivõrd läbipõimitud, et selget piiri nende kahe vahel sisuliselt polegi. Ent mõned road on siiski selgelt Küprosele omased. Eredaimad näited on keftedes ehk meie keeli hakklihapallid ninf teratsia ehk kana karoobiga.