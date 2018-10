Piltidega õpetus, kuidas valmistada pärmitainast armsaid kaneeliroose

Kiputakse miskipärast arvama, et kaneelisaiadega, iseäranis pärmitainast valmistades, on tohutult jändamist. Ka peavad paljud pärmiga jahmerdamist liigseks aja- ja närvikuluks. Kergitame saladuseloori - kõik see on tegelikult imelihtne.