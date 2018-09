Praetud räim - delikatess kalurikülast

Mereriigina on räim meie kalurikülades ja ka maismaal ikka au sees olnud ning teda on siinmail püütud juba aastasadu. Eestimaalane on harjunud seda ühtepidi talupojamõõtu, teisalt tänases võtmes suisa udumoodsat rooga sööma jahu ja munaga praetult, keedukartuli ja tilliga.