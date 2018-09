Roosamanna või mannaroosa?

Mannavahu ehk mannakreemi ajalugu ulatub siinmail tegelikult juba kahe- ning kolmekümnendatesse, mil hakkajamad koduperenaised roosamanna nime all tuntud magustoidu oma menüüsse valisid.

Just neil aastatel hakkasid meie kodudes populaarsust koguma niisugused Eestis hästi kodunenud ja omased toidud nagu kartulisalat, marineeritud kõrvits ja hapukurk, maksapasteet, kotletid, kartulipuder, kapsarullid, kissell, plaadikoogid ning – mannavaht.

Olgu öeldud, et ka lätlased peavad enda rahvustoitudeks mitmeid roogi, mis eestlastelegi südamelähedased, teiste seas ka mannavahtu, mis neile on tuntud debesmanna nime all.

Kes pole enne ise mannavahtu teinud, võib alul eeldada, et tegemist on millegi keerulisega. Ütlen aga kohe ära, et pole midagi lihtsamat kui mannakreemitegu, proovi ise kindlasti järele!

Mina teen nõnda:

Lahjendan umbes 2 dl kanget mahla või isetehtud moosi veega (ühtekokku peaks jääma liitri jagu vedelikku). Kui tundub hapukas, lisan pisut suhkrut. Kuumutan saadud segu keemiseni.

Muide, ka tooreid marju võib kasutada, mida mina tihtipeale teengi. Tõsi, siis tuleb mannakreem jahtudes saumikseriga üle mikserdada, muidu võivad marjakestad tulemuse tükiliseks muuta.

Lisan keevale mahlale vispli abil juurde manna. Mannavahu kohta kehtib reegel, et seda tuleb kindlasti keeta «tasasel tulel» ning pidevalt segades, et vältida põhjakõrbemist ning tükkide teket.

Alandan kuumust ning keedan tasasel tulel umbes 15–20 minutit, kuniks manna on paisunud. Veel tuleb jälgida, et «puder» ei saaks liialt paks – nii on see liiga raske ega lähe vahtu.

Valmis mannakreemil lasen jahtuda sõltuvalt olukorrast – kui soovin kohe serveerida, panen magustoidu koos potiga külma vesivanni, kui pole kiiret, jätan potiga pliidile jahtuma.

Vahustan jahtunud mannavahu, enamasti teen seda mikseriga.