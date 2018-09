Kas Eestimaa kodudes tehakse veel ise süüa?

Liivi pojad hommikusöögilauas FOTO: Liivi Kassihhin

Peamiselt sööb nende pere ikka kodus. „Meid on kokku neli ja valmistoit on kallis. Sestap teen kõik kodus valmis ja võtan toidu ka tööle kaasa,» sõnab Liivi, kelle pere lemmikute hulka kuuluvad kodused supid, kapsa-hakkliha hautis kartuliga, kartulipudru, ahjus valmistatud kala ja kana ning perenaise enese tehtud kartulisalat.

«Nädalavahetustel, mil veidi enam aega, saab ka midagi suuremat ette võtta ning uusi retseptiroogi katsetada,» lisab ta. Et pere eelarvega ökonoomsemalt majandada, ostab nende pere tihtipeale ka poest soodushinnaga tooteid, et need sügavkülma panna. «Mees armastab meil mehist toitu nagu praekartul munaga, ma ise eelistan pigem riisi. Aga makaronid on meil väga harva menüüs,» lisab ta.

Monica Raud: kodune toit on tervislikum!

Samuti pealinnas elav, kolme- ja üheksa-aastase lapse ema Monica Raud (36) on enda sõnul hakanud kodus süüa tegema isegi rohkem kui varasemalt, samas on ta enda sõnul muutunud nõudlikumaks välja sööma minnes.

«Oleme aastatega liikunud selles suunas, et ostame koju aina vähem poolvalmis või valmistoitu. Eelistame valmistada ise, et vältida seda meeletut nimekirja lisaaineid, mida tootjad armastavad toidusse peita,» räägib Monica ning lisab, et küllalt sageli tuleb tema puhul ette, et kaupluses toote etiketti lugedes rändab kaup riiulisse tagasi.

«Ma tõesti ei mõista, miks peab lihtsas toidus olema üle kümne maitse-, lõhna-, värvi-, säilitus- jms aine,» ütleb ta. «Muidugi löön vahel käega ka, näiteks kui vaja midagi kiiresti piknikule kaasa haarata,» tunnistab ta.

«Meie peres on kaks last ning jah – on küll võimalik töötaval emal-isal pakkuda endale ja lastele omavalmistatud toitu. Võib-olla mitte iga päev, aga enamasti siiski,» on naine veendunud. Tema sõnul on lõputult lihtsaid roogi, mis valmivad 15-20 minutiga.

«Ma usun, et isegi värskelt valmistatud võileivad ja piim või tee on parem variant kui poe mõnikord ülesoolatud valmistoit või poolfabrikaadid. Ja mõnikord võib ju tulla koju pitsa või sushiga, kui tõesti ideed ja jaks otsas on,» leiab ta. Õhtuti süüakse nende kodus näiteks suppi (jätkub ka järgmiseks korraks), smuutit, omletti, ahjulõhet, pastat, salatit või ahjus koos liha või kanaga küpsetatud köögivilju.

Kui rohkem aega või on külalisi oodata, meeldib Monicale teha veidi aeganõudvamaid toite nagu hautised, pajaroad, põnevad supid ning erinevad küpsetised. «Sea- ja veiseliha ostame vähe, aga sel juhul kodulähedasest lihapoest.

Neil on alati ka lammast,» sõnab Monica, kelle elukaaslane küpsetab ise imelist leiba ja ciabattat, vahel pannkooke, juustuga täidetud pikkpoissi ning teeb ise ka risottot. Väljas söömas käies ei soovi nende pere eriti maksta keskpärase ja mitte mingeid emotsioone tekitava toidu eest. «Või vähemasti peab sel juhul atmosfäär ja ümbrus olema suurepärane.»

Mari Kuljus (48), kes elab juba mitmendat aastat perega Soomes Espoos, on harjunud hommikuti päeva alustama koduse hommikusöögi valmistamisega, olgu siis tegemist töö- või puhkepäevaga.

Mari ja tema abikaasa peavad kahasse konsultatsiooni- ning raamatupidamisfirmat ning töötavad sageli kodukontoris, nõnda juba seitsmendat aastat. "Tihtipeale valmivad toidud meeskonnatööna," ütleb Mari. "Tütar Liine on esialgu veel assistendi rollis, kui ei ole just tegemist mõne tema küpsetamisprojektiga, mil minul on au assisteerida," naerab Mari.

Mari vennatütar Maia (15) hommikust munarooga valmistamas FOTO: Liine Kuljus