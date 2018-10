Eesti naine armus Pakistanis elades sealsesse kööki

«Üldine musta tee joomise komme piimaga tuleneb aga sellest, et varem oli India regioon Briti koloonia all ning sealt võeti seesugune tee joomise komme üle,» jätkab Minni.

«Üks suurimaid erinevusi on asjaolu, et Indias ei sööda veiseliha religioossetel põhjustel, kuid kuna Pakistani näol on tegemist valdavalt islami usku järgiva riigiga, on seal veiseliha kõrgelt hinnatud,» lausub Minni.