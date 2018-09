Kas sinu söögilaual on toidud, mis sind aeglaselt tapavad?

Vaheta taimsed õli tervislikemate alternatiivide vastu nagu näiteks oliiviõli, kookosõli või avokaadoõli. Esialgu ebatavalise maitsega harjud kiiresti ning tervise nimel tasub taluda lühiajalist ebamugavust!

Taimeõli. FOTO: Matytsin Valery / COVI

FRITÜÜRITUD JA PRAETUD TOOTED

Suur osa meie toidust on praetud. Eestlased armastavad praekartulit ja kartulikrõpse!

Süsivesikurohkete toiduainete üle 100 kraadisel kuumusel töötlemisel tekib ohtlik aine nimega akrülamiid. See aine on vähki põhjustav ning potentsiaalselt neurotoksiinilise toimega. Toiduainetes tekib see eelkõige siis kui hakkab tekkima pruunikas-kollakas koorik. Ehk siis täpselt see, mida friikartulite ja praekartulite juures enim armastame.

Just friikartulid, krõpsud ja praekartul on suurimad allikad, kus inimesed ohtlikku ühendit enda organismi manustavad.

Tervislikuma alternatiivina soovitatakse valmistada kartuleid ahjus, kus aeglase küpsemise abil seda ainet ei teki. Kui õhukesed kartuliviilud veidi õli, soola ja teiste maitseainetega pannile asetada on õige pea maitsev ja tervislik snäkk olemas!

Kiirtoit. FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

VALGED JAHUTOOTED

Rafineeritud jahust tehtud tooted on kaotanud kõik oma toiduväärtuse, mineraalid ja vitamiinid. Ainus, mis on alles on teravilja jäägid, mis on segatud ohtlike kemikaalidega, et saavutada ilus valge värv. See võib tekitada kaalutõusu, kilpnäärme- ja organikahjustusi ning seedeprobleeme. Lisaks mõjub see halvasti ka nahale, eriti murdeeas noortele, kes võivad kogeda akne süvenemist.

Tervisliku alternatiivina soovitatakse kasutada täisteratooteid, mis varustavad organismi külluslikult kiudainete, mineraalide ja vitamiinidega.

Jahutooted. FOTO: Caro / Sven Hoffmann / Caro / Sven Hoffmann

PIIMATOOTED

Piimatoodete kahjulikkusest rääkimine tekitab tihti palju tugevaid reaktsioone. Viimastel aastatel on teadlased tõestanud, et (lehma)piim ei mõju inimestele sugugi nii tervistavalt, kui toiduainetööstus seda meile serveerida püüab.

Suurel hulgal elanikkonnast tekib vananedes lakootsitalumatus ning üha enam sünnib lapsi, kes ei saa piimatooteid tarbida. Piimatooteid seostatakse madala toitainete imendumisega organismis, migreenide, artriidi, vähi, allergiate ja astmaga. Piimas peituvad loomulikud suhkrud mõjuvad halvasti ka veresuhkrutasemele. Veresuhkru järsk tõus ja langus mõjub organismile halvasti ja avaldub tavaliselt esimesena meie näonahal.

Lisaks kaustab piimatööstus lehmade kasvatamisel palju antibiootikume ning piimatoodangut suurendavaid steroide, mis läbi piimatoodete ka inimesteni jõuavad. Mitmetes farmides kasvatatate loomade tervislik seisund on üpris halb, mistõttu on piimas palju põletikubaktereid. Euroopa Liit tõstab iga mõne aasta tagant lubatud põletikunäitajate piirmäära, sest muidu kaotaks loa piimatootmiseks suur hulk tootjaid.

Piimas sisalduvad vasikale mõeldud hormoonid avaldavad kahjulikku mõju eriti kasvueas noortele, kes võivad seetõttu kogeda hormonaalseid häireid, mis mõjutavad neid kogu ülejäänud elu.

Tervislikuma alternatiivina proovi taimseid piimasid. Kaera-, kookose- või riisipiima. Sojapiima tarbimisel ole ettevaatlik ning eelista orgaanilisi tooteid, et vältida geneetiliselt muundatud taimedest toodetud kaupa.

Piim. FOTO: Mordasov Mikhail / ITAR-TASS

SNÄKID

Hoidu kiirtoidust ning energiabatoonidest. Sealjuures ka hommikuhelvestest. Kõik need tooted sisaldavad suurel hulgal suhkruid, soolasid, on kõrge kalorsusega, süsivesikuterohked ning madala toitaineväärtusega. See tekitab kehas kiire ja äkilise veresuhkrutõusu ning sellele peagi langeva suure energiakrahhi. Vali kodus valmistatud maiustused, et kontrollida snäkkides sisalduvate suhkru ja soola sisaldust. Harjuta end valima puuvili, või kontrolli, ega pole end vedelikuta jätnud. Keha ajab vahel nälja ning janu omavahel segamini ning nõnda võid vedelikupuudusest hoopis friikartulite järgi haarata.

VÕTA RAHULIKULT!

Tervislik toitumine peaks muutuma eluviisiks, mitte piinavaks dieediks. Kui harjutad oma keha ja maitsemeeli vähehaaval on tõenäosus pikaajalisteks tulemusteks palju suurem. Suurte elumuudatuste eel, või mõne toiduaine oma dieedist väljalülitamisel konsulteeri kindlasti dietoloogi või perearstiga. Tähtis on teha informeerituid otsuseid, mis sobivad iga indiviidi vajaduste, elustiili ja organismi eripäradega!