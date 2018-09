Kuidas aitab tervislik toitumine laiskusest vabaneda?

Kindlasti mõjutab! Oled ilmselt ka ise märganud, et kui sa oled rõõmus, siis oled ka produktiivne - töö läheb lennates, ootad kokkusaamisi sõpradega, teed sporti tavapärasest sagedamini. Kui aga tunned laiskust, siis sageli on see põhjustatud sellest, et oled tujutu või lausa kurb. See aga tuleb omakorda on mõjutatud sellest, et oled oma toitumise käest lasknud ning sööd valesid toiduaineid. Näiteks tugevalt töödeldud toidus on enamasti süsivesikud, vähesel määral ka valke ja rasvasid, aga liigse töötlemise tõttu ei ole toit enam täisväärtuslik ning keha ei saa seetõttu kõike vajalikku kätte.