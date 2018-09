Toit, mis teeb kiiremini vanaks

Ilmselt tead, et lisaks ajale on veel palju tegureid, mis võivad vananemisprotsessi mõjutada. Mõned ilmsed süüdlased on päike (kahjustab nahka, kui käid päikesekreemita väljas) ja sigaretid (kahjustavad organismi nii seesmiselt kui väliselt). Aga ka ebakvaliteetne toit.

Rasvumine

Kiirtoit on üks peamistest ülekaalulisuse põhjustest. Kiirtoit on küll kiire, mugav ja odav, ning paljud inimesed haaravad jooksu pealt endale midagi hambusse, et säästa aega kodus valmistatud roa tegemiselt. Tihti võivad ka tegusad vanemad valida pere toitmiseks pigem kiirtoidu ning konservi või eelvalmistatud roa, jättes toiduvalikust välja nii värsked puuviljad, juurviljad ning tervislikud, tasakaalustatud eined.

Kiirtoit on rasvumise alustala, kuna seal leiduvad liigsed rasvad ja suhkrud suurendavad tarbitud kalorite hulka - samas saab sealt vähem toitaineid, mistõttu keha saadab kauem välja näljasignaali ning söömegi üle. Rasvumine võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme, näiteks kõrge kolesteroolitase, diabeet, kõrge vererõhk ja organikahjustused, mis viib selleni, et rasvunud inimestel ilmnevad terviseprobleemid varem kui teistel.

Keha parandamine

Üks peamisi põhjusi, miks burgerite, friikartulite ja magusa söömine keha kiiremini vanandab, on see, et keha ei saa sealt enda parandamiseks vajalikke toitaineid. Rakud taastuvad pidevalt ja iga paari kuu tagant on enamus organismi rakkudest asendatud uutega.

Selle parandamise efektiivseks toimimiseks nõuab keha õigeid tooraineid. Naha uuendamiseks on kõige kriitilisem toitaine A-vitamiin, kuigi B-, C- ja E-vitamiinid vastutavad samuti tervisliku naha hoidmise eest.

Kiirtoidu-dieet ei sisalda neid toitained ja vitamiine just eriti palju, mis tähendab, et nahka ei parandata nii hästi kui peaks, nahk muutub kuivaks ja tekivad isegi enneaegsed kortsud.

Kahjulikud ühendid

Kiirtoidul põhineva dieediga ei jää inimestel saamata mitte ainult toitained, vaid nad söövad oma kehasse ka kahjulikke ühendeid.

Töödeldud kiirtoidus on tihti leida transrasvu, mis võivad keha mitmel moel kahjustada, mis omakorda viib enneaegse vananemiseni. Transrasvad põhjustavad rakkudes põletikku, mis kahjustab kromosoome ja kiirendab vananemisprotsessi. Kuidas? Transrasvamolekulid kahjustavad rakke, sest on vale kujuga ja moonutavad rakuseinte kuju, kahjustades rakustruktuuri ja see takistab inimkehal tõhusalt taastuda.

Transrasvad on aga ainult üheks koostiseks, mida kiirtoidus leidub, ning mis keha kahjustab. Sahharoos, ehk rafineeritud suhkur, on veel üks peategelane keha vananemisel. Liigne suhkur inimorganismis aeglustab tervendamist, sidudes valgumolekule ja kiirendades rakkude vananemist. Rafineeritud süsivesikud (nt sai, makaronid, pirukad) põhjustavad sarnaseid probleeme, kuna nende lõhustamisel saab keha suhkrusüsti ning sellega toimetulemiseks vabastab keha insuliini. Suurtes kogustes insuliin võib

põhjustada vananemisega seotud haigusi nagu diabeet ja südamehaigused.

Vananemise vältimine