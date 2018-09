TOP 10 eheda Eesti toidu restorani

Nendes toidukohtades ei kasutata moderniseeritud variante, vaid tegemist on põlvest põlve edasi antud traditsioonide ja retseptidega. Sama saab öelda koguni toiduvalmistamise meetodite ja ümbruse kohta. Lisaks on hea teada, et need kohad on avatud aastaringselt.

Talumehe kõrts

Lääne maakond, Haapsalu

Talumehe kõrts on kaunis Haapsalu vanalinnas paiknev toitlustusasutus, kus külalist oodatakse juba varahommikul sõbraliku tervituse, kohvi ning hommikusöögimenüüga. Põhimenüüst leiab värsked ning kohalikust toorainest valmistatud road.

Altja Kõrts

Lääne-Viru maakond, Altja küla

Altja Kõrts asub Põhja-Eestis Lahemaa rahvuspargis. Vana rookatuse ja eheda sisekujundusega kõrts on hea paik keha kinnitamiseks kõigile möödasõitjaile, kel plaan selle kauni kandiga tutvuda. Altja kõrtsis pakutakse lihtsaid ja maitsvaid eesti toite. Ilusate ilmadega võib istuda terrassil, pidada kõrtsi avaras õues piknikku või korraldada väliüritusi.

Kuldse Notsu Kõrts - traditsiooniline Eesti köök

Harju maakond, Kesklinna linnaosa

Tallinnas on küll palju restorane, kuid ainult mõned pakuvad traditsioonilist Eesti kööki. Kuldse Notsu Kõrts pakub laia valikut tõelist ning ausat Eesti toitu ja seda otse Tallinna vanalinna südames. Restoran kasutab retsepte, mida on edasi antud põlvest põlve ning on sellepärast populaarne nii kohalike elanike kui ka turistide seas. Restorani menüü hittideks on kindlasti talujuustud ning «vorstipidu» – valik parimaid vorste, mis sisaldab ka kuulsat Eesti verivorsti.

Saaremaa Veski restoran

Saare maakond, Kuressaare linn

Saaremaa Veski on kohalike maitsete restoran. See on Kuressaare vanim restoran, mis asub omanäolises tuulikus (aastast 1899). Külalisele pakutakse aastaringselt saaremaist sööki ja jooki ning suvel on avatud terrass ja Veski rõdud, kus valmib suitsukala ning kõrvale pakutakse kohalikku õlu, veini või napsu.

Vidrik Restoran

Valga maakond, Lossiküla

Restoran Vidrik on kahe koka ühislooming, kus eriti hinnas on kohalik köögivili ja ulukiliha. Restoran pöörab tähelepanu vanadele toidu maitsestamise ning küpsetamise võtetele -näiteks lõkkel ja naturaalses suitsus küpsetamisele. Pakutakse ehedat ja ausat Eesti päritolu toitu. Toit on lihtne, maitsev ja kaasaegselt serveeritud.

Trahter Hansa Tall

Tartu maakond, Tartu linn

Ehtsas hansastiilis trahter pakub eestipäraseid roogasid ja keskaegset olustikku ning lisaks on trahteris ka eestipärane leilisaun. Saunal on kaminaga eesruum – sakstekamber, kus on kohti 15 inimesele. Suvel on võimalus nautida mõnusat äraolemist ja maitsvaid roogasid purskkaevuga Hansa Hoovis, kus toimuvad erinevad kontserdid ja teatrietendused.

Rondeel

Ida-Viru maakond, Narva

Rondeel tähendab ümmarguse või poolringikujulise põhiplaaniga laia suurtükitorni. Rondeeli restoranis pakutakse kohalikust värskest toorainest kala ja liharooge, kohalikke jooke ja maiustusi just Narva linnuse ja selle ümbrusega seotud traditsioone järgides. Josper söegrill ja suitsuahi on omataoliste seas hetkel kõikides maailma tippköökide varustuses. Rondeel restoran juhatab külastaja vanade, kohati võib-olla unustatud lihtsate maitsete maailma.

Maria talu restoran

Pärnu maakond, Kõpu küla

Pärnust kõigest poole tunni autosõidu kaugusel asub Maria talu restoran, kus pakutakse traditsioonilisi Eesti rahvustoite ja läbi aegade Maria talus valmistatud roogi.

Seto Talumuuseumi Tsäimaja

Võru maakond, Värska alevik

Tsäimajas on võimalik süüa seto rahvustoite käsitööna valminud savinõudest, kuulata seto laulu ja pillilugusid. Tsäimaja esimesel korrusel korrusel on söögisaal ning teisel korrusel seminariruum ürituste korraldamiseks.

Kubija restoran

Võru maakond, Võru