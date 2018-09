Kolm köögivilja, mille tervislikkus on kaheldav

Dr Konda Reddy selgitab portaalis Mashed, millised köögiviljad ei ole nii tervislikud kui inimesed enamasti arvavad. Samas rõhutab ta, et iga värske taimne vili on alati parem kui töödeldud toit.

Mais

Maisis on väga palju tärklist ja süsivesikuid ning neis on tegelikult ka vähe kiudaineid. Maisitärklis on väga kergesti seeduv ja muudetakse kehas kiiresti suhkruks, mis tõstab veresuhkrutaset. Veresuhkru sage kõikumine mõjub mitmel põhjusel halvasti, suurendades diabeedi, südamehaiguste ja kaalutõusu riski.

Baklažaan

Baklažaan sisaldab palju solaniini, mis on glükoalkaloidne mürk. Seetõttu ei ole see ka toorelt söödav ning vajab kuumtöötlemist. Kuna solaniin võib suurendada põletikuohtu (eriti liigestes), ei ole see sobiv toit neile, kel on artriit või mõni autoimmuunne haigus. Lisaks on selles ka rohkem kaloreid, kui paljud arvavad. Kuna blakažaanil on käsnjas, tekstuur, imab see endasse palju praadimisel kasutatavat rasvainet.

Jääsalat