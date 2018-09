Mainekas väljaanne nimetas Eesti restorani Baltimaade parimaks

Eelmise aastaga võrreldes on soovitatud söögikohtade arv kasvanud kõigis kolmes riigis, kokku 60 restoranilt 160 restoranile. Põhjamaades ja Baltimaades soovitab White Guide Nordic nüüd ühtekokku 501 söögikohta, mille seas Eesti restorane on 114.

«Restoranid muutuvad lihtsalt kõhutäitjatest söögi- ja joogielamuse pakkujateks. See protsess ei toimu igal pool ühel ajal, vaid erinevates kohtades erinevatel aegadel. Põhjamaades on toiduelamuse pakkumine saanud iseensestmõistetavaks normiks. Eesti on läbimas esimest etappi ning niisuguseid kohtasid juba leidub terves riigis mitmel pool. Lätis ja Leedus on see protsess just alanud,» selgitab White Guide’i esindaja Baltimaades Aivar Hanson.