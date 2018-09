Kokk Aaro Lode retseptisoovitus: kiire ja kerge aasiapärane nuudliroog

«Unistuste koka» uusimas episoodis pidid noored kolmeliikmeliste meeskondadena serveerima õuepeol 50 inimesele kolm käiku vegan tänavatoitu ehk igal tiimil tuli valmistada 150 portsjonit ning üks meeskond katsetas just selle nuudlisalatiga.

«Suuri koguseid on isegi restorani kokkadel raske planeerida ja see oli tõeliseks väljakutseks ka võistlevatele noortele,» rääkis Lode. Samuti märkis kokasaate kohtunik, et paljud võistlejad seisid silmitis olukorraga, kus ei osatud arvestada ning tegutseda ühtse meeskonnana, mis teeb kogu toiduvalmistamisprotsessi veelgi keerukamaks.