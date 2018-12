Toidud, mis toovad parema une

Banaanid

Lihaskrambid keset magusat und on hirmus tüütud. Järsu valu tõttu võib hakata süda pummeldama ja isegi kui valu läheb mööda, on pärast seda raske uuesti uinuda. Selle vältimiseks tuleb regulaarselt süüa toitusid nagu banaani, kus on palju kaaliumi, kirjutab yahoo.com. Banaanis on ka küllaldaselt magneesiumi, mida on vaja selleks, et kaalium imenduks.

Kaer

Veel üks põhjus, miks süsivesikuid jumaldada: nende abil tõuseb heaoluhormooni serotoniini tase, mis mängib rolli ka melatoniini tootmises. Uuringud on näidanud, et kiudainerikas ja liitsüsivesikuid sisaldav toit (nagu kaerahelbepuder) aitab paremini kaasa sügavama ja kosutavama une tekkeks kui vähese kiudainesisaldusega toit. Seni pole päris kindel, miks see nii on, kuid on täheldatud, et peamiselt suhkrul põhineva süsivesikurikka toidu söömine põhjustab öösel rohkem ärkamisi.

Kreeka pähklid

Inimorganism on välja kujunenud nii, et õigel ajal rahulikult magama jääda, kuigi see vahel tõesti nii ei tundu. Iga päev toodab keha melatooniini, mis reguleerib sisemist kella. Tänu sellele oleme õhtul uimasemad ja unisemad. Melatoniini on rohkelt näiteks Kreeka pähklites ja nende söömine võib anda vajaliku abikäe, et kergemini uinuda.

Cheddari juust