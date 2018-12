Hanekoiva-confit jõulugurmaanidele

Eriti maitsva tulemuse saamiseks võiks hanekoibi valmistada pardirasva ja õli segus. Confit küpsetamine on üks suurepärasemaid võimalusi liha valmistamiseks, et liha jääks ülimahlane. Kusjuures kui säilitada liha rasvas, siis säilib see isegi kuni kuu aega.