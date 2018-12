3 soodsat ja lihtsat retsepti: rahakotisõbralik kodune jõulugurmee

Mooritud mädarõikane seapraad

Jõulu hapukapsas

Pane potti hapukapsad, lisa juurde õunamahl nii, et see moodustaks pool hapukapsa kogusest ja lase tasasel tulel haududa umbes pool tundi või kuni kapsas on piisavalt pehme. Vahepeal lisa potti nii palju suhkrut ja soola, et maitse saaks magushapu. Õunamahlaga hautatud hapukapsale on sobilik lisada ka kaneeli ja mett. Ikka vastavalt sellele, kui suur magusa ja vürtsi austaja keegi on.